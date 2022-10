Erste Hilfe für Neusiedler See: Schlamm und Schilf werden entfernt

Mit dem Ziel, den Wasserstand nachhaltig zu heben, hat das Land Burgenland im Juli die "Seemanagement Burgenland GmbH" gegründet. Nach einem ersten Pilotprojekt in Rust wurden am heutigen Montag Arbeiten in großem Stil an vier Standorten am Neusiedler See aufgenommen.

Die Maßnahmen im Detail

Bei einem Pressetermin in Podersdorf am See, der größten Tourismusgemeinde im Burgenland, haben Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und Erich Gebhardt, Geschäftsführer Seemanagement Burgenland GmbH, die Maßnahmen im Detail vorgestellt.

Am Segelhafen in Podersdorf hat ein Amphibien-Bagger der STRABAG seine Arbeit aufgenommen. Seine Aufgabe ist es, 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Weichschlamm abzubaggern. Außerdem ist der Bau einer Strömungsbarriere geplant, um den Schlamm-Eintrag in das Hafenbecken in Zukunft zu verringern.

In Illmitz und Neusiedl am See kommt ein anderes technisches Verfahren mit amphibischen Kleingeräten zum Einsatz. Das Ziel ist auch hier, die Schlammmenge am Seeboden zu verringern.

In Purbach soll ein weiterer Amphibienbagger die Hafenausfahrt von Schlamm zu befreien. Das vorrangige Ziel aller Maßnahmen sei, die Schifffahrt am See weiterhin gewährleisten zu können, erklärte Erich Gebhardt.

In weiterer Folge sind auch Arbeiten in Oggau, Jois, Breitenbrunn und Mörbisch vorgesehen. In Rust, wo die Wassersäule im Hafenbereich heuer bereits um 20 Zentimeter erhöht werden konnte, soll als nächstes die "Ertüchtigung von Schilfkanälen" getestet werden.