Schilfbrand am Neusiedler See: Feuer noch nicht gelöscht

Bei Winden am See (Bezirk Neusiedler See) haben am Donnerstag 13 Feuerwehren weiterhin einen Schilfbrand bekämpft. Zur Unterstützung wurden in der Früh insgesamt fünf Löschhubschrauber angefordert, drei vom Innenministerium und zwei vom Bundesheer, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See auf APA-Anfrage.

200 Hektar Schilf brannten bereits ab, Auslöser des Brandes war am Mittwoch eine Erntemaschine.