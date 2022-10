Gro├čeinsatz am Neusiedler See. In der Nacht auf Mittwoch brach aus unbekannter Ursache ein gro├čfl├Ąchiger Schilfbrand bei Breitenbrunn am Neusiedler See aus. Die Flammen drohten auch auf den Campingplatz sowie auf Seeh├╝tten ├╝berzugreifen.

Insgesamt waren 13 Feuerwehren mit 150 Feuerwehrmitgliedern und 30 Fahrzeugen im Einsatz.