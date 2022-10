Ritzing: Listen-Kandidat verzichtet auf Stichwahl

In 13 Gemeinden im Burgenland kam am 2. Oktober im ersten Wahlgang kein Bürgermeisterkandidat über 50 Prozent. Beim nächsten Durchgang am 23. Oktober müssen die Kontrahenten daher noch einmal ins Rennen gehen. In Ritzing (Bezirk Oberpullendorf) ist das nicht mehr nötig: das Duell zwischen SPÖ-Spitzenkandidat Jochen Müllner und dem Listen-Kandidat Andreas Guzmits ist beendet, wie der KURIER erfuhr.

„Wir haben uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt, und daher verzichte ich, bei der Stichwahl zum Bürgermeister anzutreten“, erklärt der Spitzenkandidat für die „Liste für Ritzing“ (LFR) gegenüber dem KURIER. Am Dienstagnachmittag werde er seine Erklärung auch in schriftlicher Form vorlegen.