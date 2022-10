Auf den Spuren der Haydns von morgen

Weitere 1.000 befinden sich laut Zahlen des burgenländischen Blasmusikverbandes von 2021 in Ausbildung. Diese soll künftig noch stärker forciert werden – auch für ältere Interessierte, sagt Gutschik: „Wir unterstützen die Vereine bei ihrer Jugendarbeit, aber bieten in Kooperation auch musikalische Ausbildung für Erwachsene an.“ Das Ziel sei, künftig wieder mehr Menschen für die Blasmusik zu interessieren. Ein Vorteil dabei ist laut Gutschik der ländliche Raum: „Da haben wir es sicher leichter als die Vereine in den Städten.“

Die Nachwuchsbands

Wie ist es um die junge Livemusikszene im Burgenland bestellt? Zieht man den Bandwettbewerb „America is Waiting“ als Stimmungsmesser heran, könnte man meinen: Es war schon mal besser. Seit Mitte der 1990er-Jahre wurde der burgenländische Bandcontest 25-mal unter der Schirmherrschaft des Landesjugendreferates ausgetragen. In den besten Zeiten des Bewerbs gab es vier Vorrunden von Nord bis Süd mit bis zu 40 teilnehmenden Bands und ein großes Finale in der Cselley Mühle.

In den vergangenen Jahren schrumpfte der Contest immer weiter, Live-Auftritte gab es nur noch bei einer einzigen Veranstaltung – die gleichzeitig das Finale war. Zwei mögliche Gründe dafür: DJs lösten Gitarrenhelden in der Gunst der Jugend zusehends ab; außerdem sperrten im Land viele Lokale zu, in denen junge Bands früher die Gelegenheit hatten, erste Bühnenluft zu schnuppern.

Einen Wettbewerb für Talente unter 30 gibt es aber nach wie vor: Aus „America is Waiting“ wurde die „Songchallenge“. Auf der Online-Plattform songchallenge.at können Nachwuchsmusiker ihre Lieder hochladen, mittels Jury-Wertung und Online-Voting werden die besten Beiträge ermittelt. Dem Sieger winkte im Vorjahr ein Preisgeld von 1.500 Euro und ein Auftritt beim Surf Opening am Neusiedler See.

Auf KURIER-Nachfrage beim Landesjugendreferat, heißt es, dass die Songchallenge 2022/23 wieder wie im Vorjahr geplant sei – 2021 startete die Anmeldefrist am 30. November. Die Siegerbands sollen auch wieder die Möglichkeit für Auftritte bei regionalen Events bekommen.