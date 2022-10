Pop-up-Impfzentren in Straßenmeistereien bieten angepasste Impfstoffe an

Am vergangenen Wochenende hat sich Landtagspräsidentin Verena Duns (SPÖ) eine Corona-Auffrischungsimpfung in der Straßenmeisterei Güssing geholt. Am kommenden Freitag und Samstag kann man es ihr gleichtun – in allen sieben Bezirken werden Straßenmeistereien wieder zu Pop-up-Impfzentren umfunktioniert.

Am Freitag wird von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 15 Uhr geimpft, und zwar von Nord bis Süd in den Straßenmeistereien in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf.