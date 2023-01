Kaum ergiebige Niederschläge: Neusiedler See weiter historisch seicht

Der Wasserstand im Neusiedler See ist derzeit aufgrund des eher trockenen Winters weiter historisch niedrig. Mit 115 Meter über Adria liegt er 18 Zentimeter unter dem bisher niedrigsten Wert für Ende Jänner, der im ersten Jahr der Aufzeichnungen, 1965, gemessen wurde. Es habe keine ergiebigen Niederschläge gegeben, auch der Schnee der vergangenen Tage habe kaum für Entspannung gesorgt, sagte Christian Sailer, Leiter der "Task Force Neusiedler See", am Dienstag zur APA.