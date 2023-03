Wasser im Neusiedler See: "Von Entspannung kann keine Rede sein"

In der Regel sinkt der Wasserstand über den Sommer, weil aufgrund der hohen Temperaturen mehr Wasser verdampft als durch Regen dazukommt. 30 bis 40 Zentimeter können da schon einmal verloren gehen. Langzeitprognosen sagen aber voraus, dass sich der Wasserstand heuer in etwa in der Dimension des Vorjahres bewegen wird.