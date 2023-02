Wasserweihe am ausgetrockneten Zicksee

Eine ungewöhnliche Wasserweihe feiern die Orthodoxen am 18. Februar im burgenländischen Seewinkel: Der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis wird Wasser am Zicksee weihen - obwohl dieser komplett ausgetrocknet ist.

Das fehlende Seewasser wird durch ein kleines Becken ersetzt, um die Feier zu ermöglichen. Gebetet wird auch für ein Ende der Trockenheit, wie der Verein der Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) mitteilte.