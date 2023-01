Tourismusprojekt am Neusiedlersee: Gegner legen neue Zahlen vor

Das ungarische Gro√üprojekt in Fert√∂rakos am Neusiedler See, das derzeit auf Eis liegt, ist offenbar gr√∂√üer als bisher bekannt. Nach Angaben des ungarischen Vereins ‚ÄěFreunde des Neusiedler Sees‚Äú, der Akteneinsicht hat, sollen nicht 53 sondern 77 Hektar verbaut werden, wie auch die burgenl√§ndische Wochenzeitung ‚ÄěBVZ‚Äú berichtete. Ob das tats√§chlich passiert, ist aber aufgrund der angek√ľndigten √úberpr√ľfung und Neuplanung sowie der fehlenden Finanzierung weiter unklar.