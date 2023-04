Ostern: Wein und Wellness locken die Gäste ins Burgenland

Die echten Burgenländerinnen und Burgenländer wissen es: Wer die heimischen Thermen zu Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern besucht, muss sich diese mit zahlreichen Touristen teilen.

So ist es auch am kommenden Wochenende. Denn die Buchungslage in den pannonischen Wellness-Oasen ist gut, auch die Nachfrage nach weinkulinarischen Angeboten ist hoch. Betriebe in diesen Segmenten sind nahezu ausgelastet, heißt es vom Burgenland Tourismus.