Trocknet der Neusiedler See aus? Nachschlagewerk in Zeiten der Klimakrise

Es ist zu wenig Wasser im Neusiedler See. Was schon mit freiem Auge erkennbar ist, wird auf dem Wasserportal Burgenland anhand von Kurven offensichtlich: Tiefststand – seit Beginn der Aufzeichnung. Und es gibt eine unsichtbare Trockenheit: Der Grundwasserspiegel ist extrem niedrig.

An diesem See, dem einzigen Steppensee Mitteleuropas, lassen sich die Folgen der Klimakrise festmachen: Er ist Patient null in Österreich. Wissenschafter, Landwirte, Winzer, Touristiker stehen vor einer völlig neuen Situation. Ja, der See war schon ausgetrocknet und kam wieder. Aber die Bedingungen sind jetzt andere. Denn keines der bewährten Modelle ist anwendbar. In dem Nachschlagewerk „Das Ende des Neusiedler Sees? Eine Region in der Klimakrise“ versuchen Experten, die komplexen Zusammenhänge darzustellen. Entstanden ist ein Gesamtbild: von der Meteorologie über die Wasserwirtschaft, von der Biodiversität bis zur Landwirtschaft.