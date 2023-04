In den Osterferien lockt der Freizeitspaß

Naturspektakel

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Am Donnerstag startet um 6 Uhr beim Gemeindeamt Tadten (Bezirk Neusiedl am See) eine Exkursion in den Hanság. Dabei wird der größte flugfähige Vogel der Welt, die Großtrappe, bei ihrem Balzritual beobachtet. Anmeldung online: nationalparkneusiedlersee.at

Speziell für Erwachsene stehen in der Karwoche einige Highlights auf dem Programm. In Gols (Bezirk Neusiedl am See) wird am Karsamstag (10 Uhr) ausgehend vom Weinkulturhaus zur Weinwanderung geladen. Winzer führen durch die Rieden und erzählen dabei Wissenswertes über ihre Arbeit. Danach gibt es eine Weinverkostung. Anmeldung erforderlich – 02173/ 200 39; weinkulturhaus.at

Ein traditionelles Event findet am Ostersonntag wieder im Gasthaus Lazarus in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) statt: Das „Back to the Roots“ wird ab 21 Uhr wieder für Partystimmung sorgen. Das Event geht auf drei Floors über die Bühne. DJ Masi spielt Musik aus den 90ern, DJ Nick Wukovits gibt in der Grotte sein klassisches Programm zum Besten.