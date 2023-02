Thermen sind in den Ferien heiß begehrt

Im Resort der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau zeigt sich Geschäftsführer Werner Cerutti zufrieden: Freie Zimmer im Hotel Sonnenpark seien für den Februar nur noch vereinzelt verfügbar. Auch die Zutrittszahlen in die Therme seien „okay“.

„Es läuft hervorragend“, erklärt Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See). „Wir befinden uns mindestens auf dem Niveau von 2019.“ An den Wochenenden betrage die Auslastung 100 Prozent, wochentags rund 80 Prozent. „Wir können aufgrund der Erfahrungskurve sagen, dass der Februar wieder sehr erfolgreich sein wird.“