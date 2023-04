Tourismusbranche rechnet mit vielen Nächtigungen in den Osterferien

Etwa ein Drittel der Gäste in den Osterferien komme aus Österreich, ein weiteres aus Deutschland und der Rest aus anderen Ländern. "In allen drei Herkunftsländern liegen die Osterferien dieses Jahr um knapp eine Woche vor den Osterferien 2022. Das begünstigt schon einmal rein terminlich die Nachfrage", wurde Kraus-Winkler in der Aussendung zitiert. So würden einige Skigebiete noch bis Mitte April geöffnet haben.