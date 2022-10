Fachkräftemangel: Dem Tourismus geht das Personal aus

Zusätzlich will der Minister „laufend Trends aus der Wirtschaft aufgreifen und direkt in die Ausbildung einfließen lassen.“ Dies sei entscheidend, um am letzten Stand zu bleiben. Digitalisierung, Social Media und Influencing nannte Polaschek als Schlagworte. „Durch die Intensivierung von Aus- und Weiterbildungen werden Schüler zu Experten im Bereich der Digitalisierung in der Tourismusbranche“, hofft er. Diese Weiterbildungen sollen in Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen stattfinden.

Begeistert nahm Jürgen Kürner, Direktor am Semmering und Sprecher aller Tourismusschulen Österreichs, die Ankündigung auf. „Einen solchen Schulterschluss habe ich noch nicht erlebt“, dankte er. Die Corona-Pandemie habe sicher ihren Beitrag zum Rückgang der Schülerzahlen geleistet, so Kürner. Generell leide der Tourismus aber am schlechten Image – wegen unregelmäßiger Arbeitszeiten und vieler Überstunden.

Dem Gerücht, Absolventen von Tourismusschulen würden danach selten in der Branche arbeiten, trat der Direktor entgegen. „Das ist schlicht falsch. Viele gehen nach der Schule ins Ausland, kommen danach aber wieder zurück, um hier zu arbeiten.“