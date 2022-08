Wohnen im Garten als neues Tourismus-Steckenpferd

Das Waldviertel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Top-Urlaubsziel entwickelt – nicht nur für Tagesausflüge, sondern auch für mehrtägige Aufenthalte. Mit den Chalets am Gartensee entsteht in Schiltern bei Langenlois ein weiteres Nächtigungsangebot mitten in der Natur.

Auf rund 30.000 m² kreierte Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger ein neues Urlaubserlebnis: Rund um einen riesigen Naturbadeteich entstehen zwanzig Gartenchalets. Jedes Haus wird in einen eigenen Themengarten eingebettet und verfügt über einen privaten Zugang zum Gartensee.