Tourismus bereitet sich auf früheren Frühling vor

Seitens der Touristiker ist man bestrebt, die Saison zu verlängern – in beide Richtungen. So findet etwa das traditionelle „Anradeln“ heuer schon Mitte März statt, so früh wie noch nie. Außerdem soll das See-Opening, das eigentlich Ende April beziehungsweise Anfang Mai am Neusiedler See über die Bühne geht, „auf das ganze Land ausgeweitet“ werden, so Tunkel.