Soroptimist Österreich: Petra Werkovits neue Präsidentin

Am vergangenen Freitag erfolgte die offizielle Angelobung von Petra Werkovits als neue Soroptimist-Präsidentin für die Jahre 2023 und 2024.

Die Jennersdorferin ist seit 2017 Mitglied und gründete mit Freundinnen und Gleichgesinnten den Soroptimist-Klub in Fürstenfeld. „Mit dem Gedanken spielte ich bereits seit 2014. Drei Jahre später gründeten wir dann in Fürstenfeld den Klub und wenig später wurde ich Präsidentin“, so Werkovits.

Doch was ist eigentlich eine Soroptimistin? „Das ganz große Ziel ist der Weltfrieden und die Wahrung der Menschenrechte“, erklärt die Präsidentin und fügt an: „Speziell sind wir natürlich auf die Unterstützung von Mädchen und Frauen fokussiert.“

Nachhaltige Projekte

Von anderen Service-Klubs wie Rotary oder den Lions unterscheidet die Soroptimistinnen, dass sie als NGO (Non-governmental- organization bzw. Nichtregierungsorganisation) sind. Dazu zählt auch der beratende Status bei der UNO und die Möglichkeit, sich bei anstehenden Gesetzesänderungen einzubringen. Es sei keine „Stammtischrunde“, sondern ein weltweites Netzwerk.

„Ich kann in meiner Region etwas verbessern, bin aber auch Teil einer Organisation, die weltweit versucht, die Situation von Mädchen und Frauen zu verbessern“, erklärt die 51-Jährige und ergänzt: „Wir machen keine Charity und streuen das Geld dann mit der Gießkanne aus. Unsere Hauptarbeit ist es, nachhaltige Projekte zu installieren“, heißt es von der Neo-Präsidentin.