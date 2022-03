So hilft das Burgenland den Menschen aus der Ukraine

Einen großen Beitrag für die Ukraine-Hilfe leistet auch die Kulturbranche: In Nickelsdorf hat Konzertveranstalter Ewald Tatar, wie schon 2015, seine Nova Rock-Halle für die Erstversorgung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Der Forchtensteiner steckt außerdem mitten in den Vorbereitungen für das große Benefizkonzert im Wiener Ernst-Happel Stadion, das am Samstag über die Bühne gehen wird.

Auch im Burgenland sind am kommenden Wochenende Benefizveranstaltungen für die Ukraine geplant. Gastronom Georg Halper lädt am Freitag etwa zum Charity-Abend in sein Oberwarter Lokal „Touch“ ein, der Umsatz geht an „Nachbar in Not“. Im „Roots“ in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) spielen am Samstag die „Puszta Ramblers“ für den guten Zweck auf. Und im Kino Oberpullendorf steht am 23. März eine Benefizlesung mit Familie Treiber auf dem Programm.