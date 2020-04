Soroptimistclub Eisenstadt: Starke Frauen helfen seit 50 Jahren

Gründungspräsidentin Trude Hausner war 1970 gerade ins Burgenland gekommen, als sie von Wiener Soroptimistinnen gefragt wurde, ob sie den Club hier aufbauen möchte. „Ich kannte niemanden in Eisenstadt, das war eine Herausforderung, aber ich bin enthusiastisch an die Sache herangegangen“, erinnert sie sich. „Mein Mann war Rotarier und hat mich unterstützt. Ich habe 21 Frauen, die du brauchst, um einen Club zu gründen, gefunden. Tolle junge Geschäftsfrauen. Keine war damals 40, so wie ich, alle waren viel jünger.“

Was aber alle gemeinsam hatten: sie brachten große Begeisterung mit. „Ich hab das kleine Kind gehabt. Die Clubabende waren bei mir im Haus. Ich hatte oft um die 50 Frauen bei mir daheim, ich habe es sehr genossen damals“, erzählt Hausner. 1996 wurde sie auch Unionspräsidentin. „80 Tage im Jahr war ich unterwegs, von Florenz bis Jena, ich war in der Schweiz und in Amerika in unserem Kontakt-Club in Wyoming. Ich war auch später noch mehrmals im Ausland und habe den Club vertreten, zum Beispiel in Mali.“