Designer Achille Castiglione designt Licht ohne Leuchte

Die Leuchte Bulbo 57 wurde von den Brüdern Achille und Pier Giacomo Castiglioni 1957 für eine Installation der XI Triennale in Mailand designed. Es handelt sich dabei um eine große Industrie-Glühbirne ohne Schraubverschluss, mit einem verkürzten Hals in Form einer Blase mit einem Glühfaden im Inneren. Im Rahmen der Installation wurde eine Serie miteinander verbundener Leuchten gezeigt. Der Clou: Je mehr Leuchten gleichzeitig eingeschaltet waren, desto stärker traten die Leuchten in den Hintergrund und nur noch das Licht war sichtbar.

Neue Edition von Flos

Nun wird die Leuchte neu aufgelegt. Die 2019-Edition vom italienischen Leuchtenhersteller Flos reproduziert die Leuchte mit Wolfram-Faden und einer LED-Quelle. Die Farbe und die Intensität des Lichts ist dieselbe wie beim Original, Hersteller Flos verwendet dafür einen speziellen Glühdraht, der das warme Licht reproduziert.