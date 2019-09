Designerin präsentiert Leuchten in Zuckerlform

Sie sind Teil der Kindheit, manche Oma hatte sie lose, teilweise sogar ohne Papier, in ihrer Handtasche. Im Kindergarten wurden brave Kinder damit belohnt und am Geburtstag durfte man so viele davon essen, wie man wollte und konnte. Zuckerln sind was Feines – auch heute noch.

Ana Kraš muss sie auch in sehr guter Erinnerung haben. Warum sonst hätte die Designerin aus Belgrad der zuckersüßen Nascherei eine komplette Lampen-Kollektion widmen sollen. Sie trägt den passenden Namen „Bonbon“ und ist sowohl in der klassischen Zuckerl-Optik weiß-rot-gestreift als auch in anderen Farben gestaltet.