Design der Woche: Möbel für Globetrotter

Als Stefan Prattes und Julia Cancola das erste Mal für längere Zeit ins Ausland umzogen, stellten sie fest, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlte: transportfähige und langlebige Möbel, die sie bei ihren beruflichen Stationen überall hin begleiten würden. Und so entwickelten die beiden – Prattes ist von Beruf Tischler und Architekt, Cancola arbeitet als Bauingenieurin – die „ Wanderbox“.

Das ist eine kompakte Holzkiste, die Stauraum, Schrank, Regalflächen, Tisch, Ankleide, Sitzbänke, einen Lattenrost und ein Bett beinhaltet. Alles also, was Globetrotter auf ihrem Weg durch die Welt in jeder neuen Stadt, in jeder neuen Wohnung brauchen.