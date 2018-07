Kühlung von innen und außen: Was bei Hitze wirklich hilft

Lüft-Profi

Staut sich die Hitze im Wohnraum, ist man versucht alle Fenster gleichzeitig und möglichst lange zu öffnen. Doch Lüften will gelernt sein: Tagsüber sollten Vorhänge, Jalousien und Fensterläden geschlossen bleiben. Lüften ist abends, in der Nacht und am Morgen angesagt.