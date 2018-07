Hitzesudern: So leiden Twitter-User unter den Hundstagen

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" sang der niederländische Showmaster Rudi Carrell im Jahr 1975. Etwas mehr als vier Dekaden später lässt sich sagen, dass er jetzt endgültig zurück ist. Während früher über Kälte in den Sommermonaten geklagt wurde, ist heutzutage die Hitze die Ursache des Suderns. Im 21. Jahrhundert bietet das Internet und Social Media die Möglichkeit, sein Leid der Welt kundzutun, was Userinnen und User auf Twitter zahlreich machen. Der Hashtag #Hitzesudern ist in Österreich ein Trending Topic, immer mehr Menschen stimmen in den Tenor der Beschwerde ein und deswegen wurde auch ihnen auf Twitter eine Frage gestellt.