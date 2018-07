Mit diesen 7 Rezepten kommen Sie gut durch die Hitze

Zutaten: 2 Auberginen, 2 Zucchini, 2 große Kartoffeln, 1 rote Paprika, 1 gelbe Paprika, 1 Selleriestange, 50 Gramm Kapern (idealerweise aus Pantelleria), 150 Gramm Tomatensauce (selbst gekocht oder aus der Dose), 50 Gramm schwarze entkernte Oliven, 40 ml Weißweinessig, 30 Gramm Zucker, natives Olivenöl extra, Öl zum Braten, 1 weiße Zwiebel, 10 Basilikumblätter, Salz

Zubereitung: 1. Das Gemüse waschen und trocknen. Auberginen in Würfel schneiden, salzen und in ein Sieb geben. Die Auberginen 1 Stunde stehen lassen, damit sie einen Teil ihrer Flüssigkeit verlieren. Alle Gemüsesorten in Würfel und die Zwiebel in feine Scheiben schneiden.

2. Öl in einen breiten Topf mit hohen Wänden geben und mit Ausnahme von Sellerie, der in leicht gesalzenem Wasser halbgar gekocht wird, alle Gemüsesorten einzeln braten. Auberginen leicht ausdrücken und ebenfalls braten. Zwiebeln mit nativem Olivenöl in einer Pfanne extra glasig rösten und anschließend Kapern, Oliven und Sellerie hinzufügen.

3. Tomatensauce und Basilikum hinzugeben und mit Salz abschmecken. Nach 10 Minuten das Gemüse dazugeben und ziehen lassen. Zucker zur Caponata hinzufügen, gut vermengen, mit Essig verrühren und alle Zutaten weitere 10 Minuten lang köcheln lassen. Caponata mit gerösteten Brot-Croutons servieren.

Marinierte Zucchini und Champignons

Die Wiener Ernährungswissenschaftlerin Claudia Nichterl empfiehlt, jetzt die Kriterien der Fünf-Elemente-Küche zu nutzen. "Nach dieser Philosophie hat jedes Element bestimmte thermische Eigenschaften, die den Körper zu bestimmten Jahreszeiten unterstützen." Dafür passen Zucchini und Champignons perfekt.