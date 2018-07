Wärmflasche und Co.: 9 Tipps für guten Schlaf bei großer Hitze

Der Sommer hat uns voll im Griff. So weit, so schön. Während man sich tagsüber am Pool, im Freibad oder am Badesee abkühlen kann, ist man der Hitze in der Nacht hilflos ausgeliefert. Wir haben Tipps gesammelt, die im Sommer gegen schlaflose Nächte helfen.

1. Erfrischende Dusche

Es mag zwar reichlich Überwindung kosten, eine erfrischende Dusche vor dem Zubettgehen kann jedoch Wunder wirken. Das Wasser kühlt den Körper binnen Sekunden ab. Achtung: Lieber kühl/lauwarm statt eiskalt brausen, sonst reagiert der Körper aufgrund des Temperaturschocks über und heizt den Körper umso schneller wieder auf. Außerdem sollte man sich nicht ganz abtrocknen. Im Bett verdunstet dann das restliche Wasser auf der Haut und entzieht dem Körper Wärme.

2. Kühle Bettbegleiter

Wenn nichts mehr hilft, kann man die Wärmflasche zur "Kaltflasche" umfunktionieren. Eine Plastikflasche gefüllt mit kaltem Wasser kann ebenfalls hitzetechnische Linderung verschaffen. Bei Coolpacks sollte man hingegen vorsichtig sein. Die können an der nackten Haut kleben bleiben und unschöne Hautverletzungen verursachen. Über die empfindlichen Sensoren der Fußsohle setzt sich Kühlung besonders gut in den Körper fort. Eine im Eisfach gut gekühlte und in ein dünnes Tuch gewickelte Wasserflasche ans Bettende und darauf die Fußsohlen legen kühlt den ganzen Körper.

Kühlende Matratzenauflagen können ebenfalls Abhilfe verschaffen. Sie verfügen über ein eingearbeitetes Gel, das bis zu zwei Stunden kühlt und können zusätzlich zuvor in den Kühlschrank gelegt werden. Die Auflagen gibt es von unterschiedlichen Herstellern – sie funktionieren ohne Strom und sind geräuschlos (mehr dazu hier).

3. Pyjama ins Gefrierfach

Pyjama in einen Plastikbeutel geben, ins Gefrierfach verfrachten, 15 Minuten warten, anziehen – fertig. Wer mit Pyjama schläft, sollte außerdem zu einem leichten Material greifen.

4. Baumwolle bevorzugen

Ein Pyjama aus Baumwolle ist im Hochsommer eine wahre Wohltat. Während sich Hitze und Schweiß unter Textilien wie Seide oder Polyester stauen, hinterlässt atmungsaktive Baumwolle ein kühleres Gefühl auf der Haut. Auch bei größter Hitze sollte zumindest ein Leintuch verwendet werden, sonst kühlt der Körper zu sehr aus.

5. Lieber nicht nackt

Nackt schlafen kann – auch wenn es bei diesen Temperaturen schwer zu glauben ist – Erkältungen begünstigen. In der Nacht schwitzt man etwa einen halben Liter Flüssigkeit aus. Die dadurch feucht benetzte Haut sorgt für zu viel Abkühlung.