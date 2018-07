Hitze-Reportage: Cooler Tag trotz der Hitzewelle in Österreich

Nur wenige Meter vom Bahnhof Wien-Mitte entfernt, in der Unteren Viaduktstraße 6, bietet die "Salzgrotte" von Urszula Radziewinska Erholung. Im klimatisierten Warteraum erklärt ein Kunde, dass er hier seiner chronisch kranken Lunge Gutes tut: "Nach 45 Minuten löst sich der Schleim, und ich kann wieder befreit aufatmen."

Dann geht es auch schon in den abgedunkelten, nicht klimatisierten Behandlungsraum. Wo Liegestühle bereitstehen, die Luft trocken ist und leicht salzig schmeckt. 45 Minuten in der "Salzgrotte" kosten wohlfeile 80 Euro (es gibt auch 6er-Blocks), allerdings darf berichtet werden, dass man hier die Hitze völlig vergessen kann. Eine ältere Dame hat sich in ihrem Liegestuhl sogar mit einem Handtuch zugedeckt.

Während man im Dunkeln leise dahindöst, kommt einem Graz in den heruntergekühlten Sinn: Dort gibt es eine richtige Grotte. Und eine eigene Märchengrottenbahn. Die führt unterhalb des Kriegssteigs am Schlossberg durch einen Stollen in das Reich der Prinzessinnen, Ritter, Zwerge und Wölfe. Eisig ist so eine Eisenbahnfahrt, denn im Berg hat es laut Auskunft eines Mitarbeiters "immer an die 8 bis 12 Grad".

Doch irgendwann muss man selbst an einem Ferientag wieder auf die Straße hinaus. Wir folgen daher noch dem oft zitierten Tipp, bei großer Hitze, Zuflucht im Wiener Zwölf Apostelkeller zu suchen. Der hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler: Der weit unter dem Straßenniveau gelegene und wohl auch kühlste Keller, der "Brunnenkeller", ist tagsüber geschlossen. Kurzfristig Abkühlung in den Katakomben des Stadtheurigen "in the middle of Vienna" verspricht immerhin der Pfirsichspritzer um 3,50 Euro.