Hitze lässt Waldbrandgefahr steigen

Behördliches Feuerverbot

In Kärnten gibt es seit Dienstagvormittag das erste behördliche Feuerverbot: Die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau untersagt jegliches Rauchen im Wald sowie das Anfachen von Feuer in Waldgebieten generell. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, betonte Bezirkshauptmann Klaus Brandner am Dienstag, erinnert aber an die dramatische Situation vor zwei Jahren: Tagelang waren Feuerwehrleute auf der Göriacheralm im Einsatz, um gegen einen Waldbrand zu kämpfen.

Das Feuer in den Karawanken scheint dagegen endlich eingedämmt. Am Kosjak fing es am Wochenende an zu brennen, am Sonntag schien der Brand auf rund 2.000 Meter Seehöhe gelöscht. Doch abends flammten Glutnester auf. Insgesamt warfen Polizei- und Heereshubschrauber 23.000 Liter Löschwasser über dem Gelände ab. Heute, Dienstag, soll ein weiterer Kontrollflug folgen.

In Salzburg rechnet die Landesforstdirektion damit, dass sich die Waldbrandgefahr von derzeit einigen wenigen Regionen weiter ausbreiten wird. In Vorarlberg war die Trockenheit im Vergleich zu normalen Jahren heuer besonders ausgeprägt. In einem Waldstück im Bereich der Gsohlalpe/Millrütte im Gemeindegebiet von Götzis (Bezirk Feldkirch) ist am Montagnachmittag bereits ein Feuer ausgebrochen. Der Brand soll an einem Grillplatz auf einer Anhöhe im Wald entstanden sein. Da das Waldstück nicht mit Einsatzfahrzeugen erreichbar ist, wurde mittels Hubschrauber gelöscht. Verletzt wurde niemand.