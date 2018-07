Hitzerekorde sind noch immer nicht erreicht

Die erste markante Hitzewelle des Jahres lässt Österreich schwitzen. Die 34,6 Grad zu Wochenbeginn sind laut den Experten von Ubimet aber nur der Anfang. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen Spitzenwerte bis zu 37 Grad. Auch in den Nachtstunden sollen die Temperaturen hoch bleiben. Gewitter bringen dabei nur eine lokale kurzzeitige Abkühlung. Laut Ubimet kündigen sich erst frühestens kommende Woche gemäßigtere Temperaturen an.

Zum Wochenauftakt kletterten die Temperaturen an 185 der rund 300 Wetterstationen in Österreich auf über 30. Grad. "Der Hitzepol lag dabei in Innsbruck. Die Tiroler Landeshauptstadt schraubte die österreichweite Bestmarke für den Juli 2018 auf 34,6 Grad hoch", analysiert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Zuvor, so der Experte, belegten Hohenau und Wolkersdorf im niederösterreichischen Weinviertel mit 34,3 Grad die Spitzenpositionen. Der Montag war bis dato auch der heißeste Tag des Jahres.

37 Grad am Donnerstag

Innsbruck soll die Spitzenposition allerdings nicht lange halten. Denn bereits für heute Dienstag sowie für die kommenden Tage werden noch höhere Temperaturen erwartet. Bereits heute soll die 35-Grad-Marke im Inn-, Rhein- und Drautal geknackt werden. Außerdem soll es auch im östlichen Flachland ähnlich heiß werden. Die kommenden Tage versprechen laut Ubimet ähnliche Temperaturen. Am Donnerstag sollen im östlichen Niederösterreich sogar 36 oder punktuell 37 Grad möglich sein.