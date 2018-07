Top 10: Das sind die besten Lebensmittel bei Hitze

6. Tofu

Für Michaela Russmann ist Tofu im Sommer ein echter Geheimtipp. Seine pflanzlichen Inhaltsstoffe, die Phyto-Östrogene sind ja als Mittel gegen Hitzewallungen bekannt. Dieser Effekt lässt sich auch während der heißen Hundstage gut nutzen. Und man kann damit hitzebedingten Schlafstörungen entgegenwirken. Russmann serviert Tofu gerne als Spieß mit frischem Gemüse. Aber auch würfelig geschnitten und in der Pfanne knusprig gebraten und mit Reis oder Salat serviert, schmeckt er.

7. Grüner Tee

Millionen Chinesen und Japaner können nicht irren: Grüner Tee kühlt von innen, obwohl er (lau)warm genossen wird. Aber auch als Eistee, verfeinert mit Zitrone oder Limette kühlt er - und hilft nebenbei, den erhöhten Flüssigkeitsaufwand zu decken.

8. Pfefferminze

Es gibt unzählige Arten in der Minz-Familie. Doch allen ist eigen, dass sie durch die enthaltenen ätherischen Öle kühlende Effekte besitzen. In der nordafrikanischen Wüste kombiniert man Pfefferminztee traditionell mit intensiven Minzeblättern (z. B. Nana-Minze), bei den marokkanischen Berber-Völkern gilt Pfefferminztee als so etwas wie ein Nationalgetränk. In kleinen Dosen über den Tag verteilt getrunken, weitet er die Gefäße und macht die Hitze erträglicher. Kombiniert mit grünem Tee lassen sich die kühlenden Eigenschaften noch besser zu einer geschmackvollen und belebenden Mischung nutzen.