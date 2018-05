Grüner Trend: Die neue Lust auf Salat

Alle paar Minuten wird im Restaurant Le Bol in der Wiener Innenstadt ein „Monsieur Seguin“ aus der Küche getragen. Nein, das ist kein Kellner – sondern ein Salat, gratinierter Ziegenkäse, Feigen, Birnen- und Kiwischeiben, Paradeiser und Weintrauben, zum Drüberstreuen Rosinen und ein Dressing aus Senf. Ganze Blogbeiträge wurden dem bunten Teller bereits gewidmet, auf Instagram finden sich unter #monsieurseguin Hunderte Postings.

„Als wir 2003 geöffnet haben, hat niemand gratinierten Ziegenkäse auf Salat gegessen. Wir konnten nicht ahnen, dass das so ein Verkaufshit wird“, erzählt Omar Shoukry, Inhaber des Le Bol. An einem Samstag werden im Schnitt 100 Salate bestellt. Das Geheimnis? „Ein Salat ist nur so gut wie sein Dressing. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon um das Rezept gefragt wurden – aber das bleibt geheim“, schmunzelt Shoukry.

Ein Salat als Star eines Restaurants, das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. „Der Salat hat auf den Tellern die Hauptrolle übernommen“, bestätigt Rohkost-Expertin Michaela Russmann, die in Wien ein Bio-Bistro führt (www.rohgenuss.at). Vorbei die Zeiten, in denen er lediglich als Beiwerk zu Schnitzel und Braten gereicht wurde oder ausschließlich in Form von „Putenstreifen auf Blattsalat“ in Erscheinung trat. Die Kreativität kennt keine Grenzen: Zum grünen Blatt gesellt sich alles von der gegrillten Avocado bis zur Beere, von Röstzwiebeln bis zu Cashewkernen.

Omas Standardmarinade – ein Mix aus billigem Tafelessig, Öl, Zucker und Salz – ist ebenfalls passé. In die Salatsauce kommt, was gefällt, sagt Russmann: „Möchte man etwas Schärferes mit Chili? Asiatisch mit Sojasauce? Oder doch lieber das klassische Hausdressing? Da hat man freie Wahl.“