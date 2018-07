Diese Eis-Kreationen sind keine Kalorienbomben

Leichte Alternative

Doch man kann durchaus Kalorien einsparen. Allein, wenn man statt Milcheis Varianten aus Obst nimmt. „Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind Fruchteis-Sorten gesünder, da sie keine schlechten Fette, dafür aber mindestens 20 Prozent Frucht enthalten“, so Wartmann. „Somit liefern sie auch weniger Kalorien pro Kugel als etwa Milch- oder Cremeeis.“ Frozen Joghurt, das ja gerne als gesunde Alternative angepriesen ist, setzt sich gerne an den Hüften an. „Es wird viel Zucker zugesetzt, daher liegt der Kaloriengehalt zwischen 100 und 170 kcal pro 100 Gramm“, weiß Verena Wartmann. Vor allem rät sie, die Finger von den Toppings zu lassen, die sich mit vielen Kalorien zu Buche schlagen.

Wer Frozen Joghurt zu Hause macht, kann den Zucker drastisch reduzieren und erhält so eine wirklich gute Alternative zu industriellem Eis. Das gilt auch für Sorbets. „Sie sind fettfrei, besonders fruchtig und kalorienarm“, so Verena Wertheim. „Außerdem sorgen Sorbets für Abwechslung, weil man sie aus Äpfeln, Beeren, ja sogar Tomaten oder Gurken herstellen kann.“