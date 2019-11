Integrationsexperte Güngör: Warum Zeynap neben Lisa sitzen sollte

Kenan Güngör weiß, was es heißt, Migrant zu sein: Er wurde in Kurdistan geboren, wuchs in Deutschland auf und lebte zeitweilig in der Schweiz, bevor er nach Österreich übersiedelte. Der Soziologe ist ausgewiesener Experte für Integration. Die gelinge hierzulande sehr gut, ist er überzeugt: „Wir reden leidenschaftlich über die Probleme der Integration“, beklagt er. „Dabei gibt es bei uns keine großen ethnischen Konflikte und keine brennenden Autos. Wir leben in einer friedfertigen Gesellschaft. Das sollte man öfters betonen.“ Im Interview sagt er, was nötig ist, dass Integration weiterhin gelingt und was wir von Zuwanderern fordern können.

Güngör diskutiert am Dienstag, 12. November, bei einer Podiumsdiskussion in Tulln (siehe Infobox unten).

KURIER: Seit der Flüchtlingskrise 2015 macht Migration vielen Angst. Sie haben das Gefühl, fremd in der Heimat zu sein. Verstehen Sie das?

Bis zu einem gewissen Punkt ja. Dass wir die Kontrolle über die Grenzen verloren haben, führte zu einer tiefen Verunsicherung – zum Teil auch bei Menschen, die sich aktiv für Flüchtlinge eingesetzt haben und sagten: „Helfen wir denen“. Auch die fragen: „Aber wie viele kommen noch?“ Man wurde damals zu Zuschauern der Ereignisse und hatte das Gefühl, überrannt worden zu sein. Eine andere Sorge war, dass da Menschen aus antidemokratischen, konservativ-religiösen Gesellschaften gekommen sind – die Frage war, ob und wie sie sich hier integrieren können.