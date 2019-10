Innovationen: In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?

Innovation – das klingt nach technischem Fortschritt, nach Verbesserung, nach Zukunft. Doch ist wirklich alles gut, was neu ist? Und was bedeutet der Begriff überhaupt? Darüber wurde am vergangenen Mittwoch in der Wiener Generali Arena im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses „überMorgen“ diskutiert (Details siehe unten).

Dass Unternehmen Innovationen brauchen, um überleben zu können, sei nicht neu, stellte Andreas Bierwirth, Vorsitzender der Geschäftsführung von Magenta Telekom, fest: „Neu ist, dass wir uns in einer epochalen Zeitwende befinden. Unsere Art zu leben wird sich aufgrund der Digitalisierung komplett verändern – egal, ob wir das gut oder schlecht finden. Die Frage stellt sich für mich: Was wollen wir daraus machen? Was ist unser Zukunftsbild?“

Trendforscher Harry Gatterer hatte so seine Zweifel, ob Unternehmen immer innovativ sein müssen. Er rät dazu, entspannt zu bleiben: „Wir schreiben dem Neuen so viel Wert zu.“ Und er nennt ein Beispiel. „Wir haben jetzt den Kühlschrank, den man ans Internet anschließen kann – man weiß aber bis heute nicht, was diese Innovation bringen soll.“