Wie die Gesellschaft frei, sicher und solidarisch bleiben kann

Und wie schaut es mit der Freiheit in Zukunft aus? Brauchen wir Verbote, die die Freiheit einschränken, um das Klima zu retten? Für Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuz, ist die Antwort klar: „Wir müssen die Freiheit zugunsten der Nachhaltigkeit einschränken.“ Ob da allerdings das Richtige reguliert wird, daran hat Georg Kapsch seine Zweifel: „Der derzeitige Emissionshandel schadet der europäischen Wirtschaft. Besser wäre es, Klimazölle auf Importe zu erheben, was zur Folge hätte, dass in den Produktionsländern – etwa in Asien– umgedacht und nachhaltig produziert werden würde.“

Philipp Blom stellt das Wirtschaftssystem prinzipiell infrage: „Wir brauchen ein qualitatives Wirtschaftswachstum.“ Was das in der Praxis heißt? „Sehr viel“, meint Guérot: „ Bildung, Glück, Liebe können Sie sich nicht kaufen.“