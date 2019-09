Diskussion: Ist die Demokratie in der Krise?

Wenn Pensionisten über die Pension abstimmen

Das Wahlrecht einschränken? „Keine gute Idee“, findet auch Stainer-Hämmerle. Wobei ein Problem bleibt: „Wenn immer mehr Menschen an einer Struktur hängen, die von Wahlen abhängen, ist das problematisch. Was heißt es z.B. für die Pension, wenn in einem Land die Mehrheit älter als 50 Jahren ist. Gibt es da noch eine Verteilungsgerechtigkeit?“, gibt Rhomberg zu bedenken.

Über Verteilungsgerechtigkeit und sozialen Frieden macht sich Barbara Blaha grundsätzlich Gedanken: „Wir sehen, dass in den vergangenen 25 Jahren der Reichtum immer ungleicher verteilt wird – und wer mehr Geld hat, hat mehr Einfluss.“ Dass das Vermögen so ungleich verteilt ist, habe nichts so sehr mit der realen Wirtschaft zu tun, stellt Hubert Rhomberg fest. „Wir als Unternehmer sind sichtbar, aber man sollte uns nicht in einen Topf werfen mit jenen, die in der virtuellen Wirtschaft ihr Geld verdienen.“ Dass die Wirtschaft zu sehr die Politik bestimmt, sieht er nicht so: „Schauen Sie ins Parlament. Da sind die Beamten sicher überproportional vertreten.“