Wie Dörfer wieder boomen können

Wer vom burgenländischen Heiligenkreuz nach Graz fahren will, braucht Geduld. Die ersten 25 Kilometer zuckelt man durch Dörfer, schleicht vielleicht noch einem Traktor hinterher oder fährt über kurvenreiche Landstraßen. Kein Wunder, dass die Gegend an der ungarischen Grenze für junge Menschen nicht sonderlich attraktiv ist.

Die Landflucht ist kein spezifisch österreichisches Phänomen – weltweit zieht es die Menschen in die Metropolen. Über Strategien der Gesellschaft mit der Alterung und der Landflucht umzugehen, wurde im Rahmen der Reihe „überMorgen“ diskutiert.

Gute Anbindung

Für Bernd Zauner, Geschäftsführer von Lenzing Fibers in Heiligenkreuz ist das Um und Auf eine gute Verbindung mit den Ballungszentren: „Straßen und Bahntrassen sind dabei genau so wichtig wie eine gute Breitbandversorgung.“ Wo das gegeben ist, siedeln sich Betriebe an – und die Menschen haben keinen Grund wegzuziehen.