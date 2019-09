Integrationsbericht 2019: Zuwanderung ging zurück

Herausforderungen punkto Integration ortet der Expertenrat auch im Bildungssystem. So verwendeten im Schuljahr 2017/18 laut Bericht rund 26 Prozent der Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache. Das sei im EU- und OECD-Schnitt überproportional hoch. In Wien liegt der Anteil gar bei 52 Prozent. Hier werden verstärkte Förderungen empfohlen. Dafür müsse in Sprachunterricht investiert und außerschulische Jugendarbeit forciert werden.

An die nächste Bundesregierung richtet der Expertenrat den Appell, weiter in Deutsch- und Wertekurse für Zuwanderer zu investieren.

Gleichberechtigung fördern

Viel zu tun habe die Politik noch in puncto Förderung der Gleichberechtigung. Die sei in Österreich zwar gesetzlich verankert, scheitere aber an der Einstellung in patrachal geprägten Communitys, meint Emina Saric vom Expertenrat. So würde Frauen und Mädchen zum Teil gezielt der Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt vermehrt, vielen sei der Besuch von Deutschkursen verwehrt und die Ehefrau- und Mutterrolle vorgeschrieben.

"Diese Tendenz ist auch in der zweiten Generation zu erkennen. Dazu gehören auch Kleidungsvorschriften und die Kontrolle von Handys und Facebook. Bei abweichendem Verhalten drohen den Frauen Ausgrenzung, pychische und auch physische Gewalt." Dies dürfe aber nicht durch Kultur, Tradition und Religion gerechtfertigt werden, sagt Saric - die in diesem Zusammenhang auf gezielte Information und Bewusstseinsarbeit pocht.

Die Parteien reagieren auf den Integrationsbericht unterschiedlich: Während SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz vor allem die türkis-blaue Integrationspolitik, „die Kürzung von Geldern und das Ausspielen von Menschen gegeneinander“ kritisiert, ist die ÖVP mit den Entwicklungen zufrieden, sieht aber noch Handlungsbedarf: Eine „linke Politik von Rot-Grün-Pink“ würde alle bisherigen Fortschritte zunichtemache, warnt der türkise Integrationssprecher, Karl Nehammer.