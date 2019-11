Kindergarten: Warum männliche Pädagogen so wichtig wären

Wenn Kinder Armdrücken spielen wollen, gehen sie zu Özgür Catikkas. „Ich merke, dass Buben und Mädchen bei mir etwas wilder sind als bei Kolleginnen“, erzählt der studierte Deutschlehrer, der derzeit in einem Kindergarten in Wien-Favoriten arbeitet.

Dass er das kann, ist der Bildungsorganisation Teach for Austria zu verdanken, die erstmals Hochschulabsolventen nicht nur an Schulen, sondern auch an Kindergärten vermittelt. Catikkas kann so in einen anderen Bildungsbereich hineinschnuppern, bevor er als Lehrer zu arbeiten beginnt.

Heikles Thema

Männer in Kindergärten? Seit dem Wirbel um den Verein „Original Play“, bei dessen Aktivitäten es zu Übergriffen gekommen sein soll, ist das wieder ein – heikles – Thema. Dabei sind männliche Bezugspersonen, die den Kindern mit Würde und Respekt begegnen, gut für die Entwicklung. Davon ist Cattikas überzeugt – und auch seine Kolleginnen, die ihn genauso wie die Kinder von Anfang an gut aufgenommen haben.