Integration: ÖVP will neues Schulfach "Staatskunde"

Neue Tauglichkeitsstufe

Eine integrationsfördernde Wirkung erhofft sich die ÖVP auch von der Einführung der so genannten "Teil-Tauglichkeit". Wie vom KURIER mehrfach berichtet, steigt die Zahl der Untauglichen seit Jahren spürbar. Derzeit sind männliche Staatsbürger derzeit entweder tauglich - und damit verpflichtend beim Zivildienst oder Bundesheer - oder gänzlich untauglich.

Eine "Teil-Tauglichkeit" würde im Sinne der ÖVP den Vorteil bieten, dass insbesondere junge Männer aus Familien mit Migrationshintergrund, die derzeit wegen körperlicher Einschränkungen untauglich sind, in Zukunft zumindest ein paar Monate lang Dienst am Staat, sprich an der Waffe oder in karitativen oder sozialen Einrichtungen zu leisten haben.

Die Teil-Tauglichkeit ist Teil des ÖVP-Konzeptes, den Grundwehrdienst zu einer "Schule der Nation" zu machen, sprich: Auch die Zeit als Rekrut oder Zivildiener soll eine Phase der "Weiterbildung und Integration" sein.