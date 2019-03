„Migranten verschlechtern das Lernniveau nicht zwingend“

In Österreich wird in der Volksschule wieder die Notenpflicht eingeführt. Ist das eine Pädagogik der Zukunft oder retro?

Noten am Ende des Schuljahres werden an Bedeutung verlieren. Ich habe nichts gegen Noten, aber sie spiegeln immer die Vergangenheit wider. Künftig wird es durch die Digitalisierung eine ständige Rückmeldung geben, wo der Schüler steht.

Wie kann so ein Rückmeldungssystem ausschauen?

Wir sind zu sehr defizitär angelegt. Die Lehrerkräfte sind gefragt, sich Gedanken zu machen, wie man die außergewöhnlichen Fähigkeiten gewöhnlicher Schüler weiterentwickeln kann. Ein Beispiel: In Österreich unterrichten die Lehrer und nach der Unterrichtsstunde ist der Job erledigt. In Schanghai unterrichten die Lehrkräfte weniger, aber sie verbringen sehr viel mehr Zeit mit den einzelnen Schülern. Sie sind nicht nur Unterrichtende, sondern schon Erziehende. Sie überlegen sich: Was kann ich für diesen Schüler tun? Wohin entwickelt er sich? Wo liegen seine Fähigkeiten? Noten erleichtern das Lehrerleben. Aber für den Schüler beginnt die Arbeit erst mit der Notenvergabe.

Welche Schulsysteme sind für Sie die Fortschrittlichsten?

In Österreich haben die Schulen wenig Gestaltungsfreiraum. In den Niederlanden sind Schulen Innovationsträger und jede denkt darüber nach, wie sie ihr Profil gestalten kann. In Japan, Schanghai oder China wird sehr ganzheitlich gedacht. Es wird erwartet, dass der Lehrer mit dem Schüler einen Weg findet, wie dieser das Lernniveau erreicht. In Finnland werden die Schüler schon früh immer wieder in einer kleinen Gruppen speziell gefördert. Wichtig ist, dass sie wieder in ihre Klassen zurückgehen und nicht in eine Schulform mit niedrigeren Ansprüchen abgeschoben werden.