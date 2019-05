Was Zuwanderer leisten - und warum wir es ihnen leicht machen sollten

Um dem entgegen zu wirken, hat die Caritas 2017 das „Common Home“-Projekt ins Leben gerufen, dessen erster großer Bericht am Mittwoch in Wien präsentiert wurde. Das von der EU-Kommission und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit geförderte Projekt soll aufzeigen, welchen kulturellen, aber eben auch wirtschaftlichen Beitrag Migranten sowohl in ihren Herkunfts- als auch in ihren Zielländern leisten.

Denn „oft wird vergessen, was und wie viel Migrantinnen zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen. Hier in Österreich, aber auch in ihrer alten Heimat“, sagt „Common Home“-Autorin Katharina Hartl.