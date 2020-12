Gesundheitsthemen: Corona dominierte alles

Wenn wir einmal auf das Jahr 2020 zurückblicken werden, dann wird uns wohl vor allem ein Ereignis in Erinnerung bleiben: die Corona-Pandemie. Sie dominierte die Schlagzeilen, wie auch ein Blick in die Statistik des KURIER-Cannels "Wissen" zeigt.

Die Leserinnen und Leser sind offensichtlich interessiert an solide aufbereiteten Geschichten zum Thema. Was vielleicht erstaunt: Die am meisten gelesene Geschichte überhaupt auf den Online-Seiten des KURIER war die, in der Zukunftsforscher Matthias Horx Denkanstöße für die Zeit nach der Krise gegeben hat. Er ist überzeugt: Nichts wird nach Corona so sein wie vor Corona - vieles wird besser sein.

Damit hat er natürlich polarisiert: Einige fürchten eine große Arbeitslosigkeit und damit einhergehend große politische Umwälzungen, die zu einer Gefahr für die Demokratie werden könnten. Andere wiederum glauben, dass nach der Krise alles wieder so sein wird wie bisher. Immerhin hat es Horx geschafft, dass Menschen nicht nur über das Virus selbst, sondern auch über seine Folgen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nachdenken.

Hier geht es zu seiner Geschichte: