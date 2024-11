Zink, Vitamin C, Honig: Was bei Erkältungen wirklich hilft und schneller fit macht

Hilft eine heiße Milch mit Honig vor dem Einschlafen?

Bei dem beliebten Hausmittel gehen die Meinungen auseinander – während die einen darauf schwören, dass eine heiße Milch mit Honig am Abend gegen Erkältungen hilft, sagen die anderen, Milch verschleimt und verschlimmert Husten. Tatsächlich stimmt es nicht, dass Milch eine Erkältung verschlechtert. Eine australische Studie zeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob man Milch trinkt oder nicht, während man erkältet ist. In einer Metaanalyse der Universität Oxford erwies sich Honig wiederum als wirksam bei der Linderung von Erkältungssymptomen wie Husten und Halsschmerzen. Mehrere Studien zeigen antibakterielle Effekte von Honig, sofern er naturbelassen und kein Industrieprodukt ist. Die Milch mit Honig kann also Erkältungssymptome lindern, möglicherweise auch über einen Placebo-Effekt, da sie bei vielen Kindheitserinnerungen weckt. Eine heilende oder verkürzende Wirkung ist allerdings nicht belegt. Die Milch sollte lauwarm sein und nicht heiß, um die Inhaltsstoffe des Honigs zu erhalten. Auch ein Löffel Honig pur kann helfen: Er legt sich innen an die Speiseröhre und schützt ähnlich wie ein Hustensaft gereizte Stellen im Hals.

Schützen Vitamin-C-Präparate vor Erkältungen?

In Apotheken und Drogeriemärkten finden sich besonders in der Wintersaison zahlreiche Vitamin-C-Präparate, die den Eindruck vermitteln, gegen Erkältungen zu helfen. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass die regelmäßige Einnahme von Vitamin C die Dauer einer Erkältung leicht verkürzen kann – allerdings nur minimal. Eine Erkältung dauert dann im Schnitt nicht sieben Tage, sondern sechs bis sechseinhalb Tage. Gemeint ist aber nicht eine Einnahme, wenn bereits Symptome auftreten, sondern die präventive, längerfristige Versorgung mit Vitamin C. Diese ist bei gesunden Menschen, die sich ausgewogen ernähren, jedoch in der Regel ausreichend gegeben. Die präventive Einnahme von Vitamin-C-Präparaten reduziert nicht das Risiko, sich zu erkälten.