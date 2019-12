1x1 der Prävention: Wie man sich vor Grippe und Erkältung schützt

Neben der Impfung hat in der Grippesaison vor allem das Händewäschen Priorität. Heißt: Die Hände regelmäßig und gründlicher als sonst reinigen. Abstand von hustenden oder niesenden Menschen zu halten, ist ebenfalls ratsam. Im gemeinsamen Haushalt sollten Handtücher oder Schnupfensprays nicht gemeinsam benutzt werden.

Wie schützt man sich vor einem grippalen Infekt?

Mangelnde Handhygiene öffnet nicht nur den Grippeviren Tür und Tor. Auch Erkältungserreger breiten sich in den Wintermonaten über eine Schmier- oder Tröpfcheninfektion (durch Niesen oder Husten) aus. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, sollte man auch darauf achten, etwa im Büro oder auch zu Hause keine angeschnäuzten Taschentücher am Schreibtisch liegen zu lassen, sich die Hände gegebenenfalls auch zu desinfizieren, beziehungsweise Handkontakt wenn möglich ganz zu vermeiden. Wer nicht in die Hände, sondern in den Ellbogen niest, kann einer Ansteckung übers Händeschütteln ebenfalls entgegenwirken.