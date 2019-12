Grippewelle in Tirol: Was Experten für ganz Österreich erwarten

Zwei geschlossene Volksschulen in Innsbruck, ein Ausbruch auch in Telfs, und insgesamt mehr als 200 an Influenza erkrankte Kinder: Dienstag wurde die Grippewelle in Tirol offiziell ausgerufen – die Virusaktivität dort „ist bereits epidemisch“, heißt es beim „National Influenza Center Austria“ an der MedUni Wien.

Ist es ungewöhnlich, dass es schon vor Weihnachten so viele Erkrankungen gibt?