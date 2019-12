Influenza-Epidemie: "Grippewelle wird von Tirol nach Wien rollen"

Im Innsbrucker Stadtteil Igls bleibt die Volksschule am Dienstag noch aus Sicherheitsgründen geschlossen, nachdem dort vergangene Woche 67 von 119 Kinder und mehrere Lehrer an Influenza erkrankt sind.

Am Montag ordnete die Bildungsdirektion die Schließung einer weiteren Volksschule in der Tiroler Landeshauptstadt an. Bis Ende der Woche – also bis zum Beginn der Weihnachtsferien – wird es keinen Unterricht in der Volksschule Angergasse geben. Dort sind 150 von 252 Kindern an Grippe erkrankt.