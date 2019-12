150 Kinder erkrankt: Tiroler Schule wegen Grippe geschlossen

Die Volksschule Angergasse in Innsbruck ist vorübergehend geschlossen worden, weil 150 der 250 Kinder an Influenza erkrankt sind. Die Landessanitätsdirektion habe fünf schulfreie Tage empfohlen, teilte das Land am Montag mit.

Bis Freitag, 20. Dezember, soll deshalb kein Unterricht stattfinden.

Bereits vergangene Woche hatte die Volksschule Igls wegen Grippe geschlossen werden müssen. In dem Stadtteil von Innsbruck am Patscherkofel waren 67 der 119 Schüler sowie mehrere Lehrer an Grippe erkrankt. Erst am Mittwoch soll an dieser Volksschule wieder Unterricht statt finden.

Impfen mache auch jetzt noch Sinn, empfahl Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. "Wir stellen fest, dass eine Grippewelle im Anrollen ist, die auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb wie beispielsweise an den Volksschulen Igls und Angergasse haben kann", so die Medizinerin.

Wer an Influenza erkrankt, soll unbedingt zuhause bleiben und sich ordentlich auskurieren, betonte Luckner-Hornischer. Vorbeugen könne man auch mit einer entsprechenden Händehygiene - die Hände mindestens 20 Sekunden mit Seife unter laufendem Wasser waschen und das gleich mehrfach am Tag. Wenn gerade kein Taschentuch verfügbar ist, soll man in den Ellenbogenbereich niesen und husten, wurde angeraten.